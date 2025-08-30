Conheça o 'onze' do Nacional para a visita ao Casa Pia
Alvinegros jogam no Estádio Municipal de Rio Maior, 'casa emprestada' dos 'gansos'. Bola começa a rolar às 15h30
Já é conhecido o 'onze' do Nacional para a visita ao Casa Pia, em jogo da 4.ª jornada da I Liga de futebol. A bola começa a rolar às 15h30 (SportTV1), no Estádio Municipal de Rio Maior, 'casa emprestada' dos 'gansos'.
Tiago Margarido apresenta a seguinte equipa: Lucas França, João Aurélio, Léo Santos, Zé Vítor, José Gomes, Matheus Dias, Liziero, Laabidi, Paulinho Bóia, Witi e Chucho Ramírez.
No banco alvinegro estão Kaique, Ulisses, Nourani, André Sousa, Lucas João, Filipe Soares, Lenny Valier, Joel Silva e Martim Watts.
Do lado do Casa Pia, o 'onze' é o seguinte: Patrick Sequeira, João Goulart, José Fonte, Tchamba, Larrazabal, Iyad Mohamed, Seba Pérez, Benaïssa, Livolant, Svensson, Osundina.
No banco: Daniel Azevedo, Rafael Brito, Miguel Sousa, André Geraldes, Kevin Machado, Tiago Morais, Kaique Lima, Renato Nhaga e Cassiano.