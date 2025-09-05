Obras adicionais custaram 7 milhões desde 2015

A notícia que faz a manchete na edição desta sexta-feira do seu DIÁRIO dá conta de que as obras adicionais em empreitadas públicas custaram 7 milhões desde 2015. Este é o valor global dos trabalhos complementares, em contratos realizados desde que Miguel Albuquerque é presidente do Governo Regional. Neste mesmo período, as autarquias também gastaram 948 mil euros.

Nos destaques da primeira página temos, também, que o Funchal arrisca multa por publicidade em período eleitoral. A Comissão Nacional de Eleições (CNE) considera que a autarquia violou regras e remeteu decisão para o Ministério Público. Já a CMF considera “caricato e abusivo” que um anúncio em época de férias possa influenciar eleições de Outubro. A par disso, saiba que o dever de neutralidade lidera as queixas globais contra os municípios portugueses.

“Acho que podemos somar pontos [no ‘Dragão’]”. Quem o diz é Chucho Ramírez, jogador do Nacional, que regressa com pontaria afinada e, em entrevista ao DIÁRIO, mostra-se confiante na visita à casa do FC Porto.

Nas breves, leia, ainda, que a Secretaria do Ambiente prevê nove medidas e 14 acções, envolvendo escolas, empresas, autarquias e famílias, no programa contra o desperdício alimentar aprovado. E que foi dada luz verde a 80 projectos de apoio no sector das pescas.

Estas e outras notícias pode ler na edição de hoje deste seu DIÁRIO, disponível tanto em formato e-paper, como na edição em papel. E para ficar a par do que se passa na Região, no País e no Mundo ligue-se ao dnoticias.pt ou ouça a rádio TSF/Madeira.

Bom dia, com boas leituras!