MPT quer reforçar os poderes das Juntas de Freguesia

A candidatura do Partido da Terra (MPT) à Câmara Municipal do Funchal quer reforçar os poderes das Juntas de Freguesia.

Em nota emitida esta quinta-feira, 25 de Setembro, a candidatura defende a importância do reforço da democracia participativa e da aproximação das decisões de quem vive os problemas no terreno. "Propomos dar mais poderes às juntas de freguesia, para que possam decidir e agir sobre os investimentos mais urgentes nas suas comunidades", explica o partido, acrescentando que o objectivo é dar às populações "mais voz e mais poder para resolver os seus problemas".

Se formos eleitos, as juntas terão um papel central na definição de novas estradas, estacionamentos e melhorias nas zonas altas do concelho, apresentando propostas diretamente à Câmara Municipal para execução. MPT



