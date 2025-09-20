Ricardo Baptista é candidato do JPP à presidência da Junta de Freguesia da Camacha

A candidata do JPP à Câmara Municipal de Santa Cruz, Élia Ascensão, esteve hoje na Camacha, junto à Igreja Paroquial, para apresentar Ricardo Baptista como candidato à presidência da Junta de Freguesia da Camacha, bem como toda a equipa candidata à Assembleia de Freguesia.

Em comunicado, Élia Ascensão diz que Ricardo Baptista é “herdeiro do percurso do JPP na Camacha” e já demonstrou ser a pessoa certa para liderar uma nova fase na freguesia, trazendo a renovação necessária para responder aos desafios cada vez mais exigentes. A candidata sublinhou que o capital de experiência e a energia de quem inicia um projeto de liderança serão fundamentais para que a Camacha siga em frente, com novo ânimo e novos projetos.

Diz ainda que Ricardo Baptista se apresentou com um projecto assente em valores de humildade, honestidade e dedicação à comunidade. Destacou também que a sua candidatura é acompanhada por uma equipa jovem, motivada e preparada para trabalhar por uma Camacha mais dinâmica, participativa e voltada para o futuro.