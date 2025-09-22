Inelso Ribeiro é candidato da IL à Junta de Freguesia de Machico

A Iniciativa Liberal (IL) apresenta Inelso Ribeiro como candidato à Junta de Freguesia de Machico.

"Natural de Machico, Inelso Ribeiro é observador meteorológico especialista em meteorologia aeronáutica, garantindo diariamente a recolha, análise e interpretação de dados meteorológicos para a aviação e para a segurança das operações aéreas", indica nota à imprensa.

A IL revela que "o seu percurso profissional inclui ainda 12 anos de experiência no Jardim Botânico da Madeira, onde trabalhou em estreito contacto com a preservação da natureza e o estudo das espécies vegetais".

Diz ainda que "a sua candidatura nasce de um forte compromisso com a sua terra e com a qualidade de vida dos machiquenses".

"Entre as suas prioridades destaca-se uma aposta clara na proximidade com o cidadão, ouvindo as suas preocupações e garantindo uma Junta mais aberta e acessível", realça a IL.

E acrescenta: "Um dos eixos centrais da sua proposta é a melhoria da limpeza urbana em Machico. Reconhecendo as muitas críticas da população relativamente à salubridade da cidade, Agostinho Ribeiro compromete-se a trabalhar em parceria com a Câmara Municipal e com a ARM para elevar os padrões de limpeza e higiene urbana".

“O melhor cartão de visita de Machico é a sua limpeza e o bem-estar dos seus moradores. Do mar à serra, queremos uma freguesia cuidada, saudável e que orgulhe quem cá vive e quem nos visita", diz o candidato.

Por fim, refere que esta candidatura "é um compromisso com a proximidade, a responsabilidade e a ambição de transformar Machico numa freguesia de referência".