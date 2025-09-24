Pneu ‘salta’ de viatura e ameaça segurança na via rápida

Um pneu ‘saltou’ de uma viatura na via rápida e rodou alguns metros, ameaçando a segurança dos condutores.

O vídeo foi publicado nas redes em data que não foi possível apurar, mas tem circulado por vários grupos de Whatsapp como forma de alerta.

Esta situação aconteceu na zona do Porto Novo, em Santa Cruz, mas felizmente não causou feridos.