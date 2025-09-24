Prisão preventiva para suspeito de violar mulher no Caniçal

Ficou em prisão preventiva o indivíduo na casa dos 20 anos que é suspeito de ter violado uma mulher de 48 anos, no Caniçal.

O homem foi ouvido esta tarde pelo juiz de instrução criminal, no Tribunal da Comarca da Madeira, onde lhe foi aplicada a medida de coacção, a mais gravosa do código penal.

Tal como foi noticiado, o alegado crime terá ocorrido na noite do passado domingo, no sítio da Banda de Além, no Caniçal.

Alegadamente o suspeito e a suposta vítima terão se encontrado já de noite e, pelo que foi possível apurar, o indivíduo tê-la-á forçado a ter relações sexuais.

A polícia foi informada da situação, abriu um inquérito e remeteu para o Ministério Público, estando neste momento a efectuar diligências para apurar as circunstâncias em que tudo aconteceu.