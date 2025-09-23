 DNOTICIAS.PT
Bombeiros chamados esta madrugada para disparo de alarme de incêndio

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses mobilziaram pela 1h30 desta terça-feira um veículo pesado de combate a incêndios e cinco elementos para o disparo de um alarme de incêndio na Rua Bela de São Tiago, no Funchal. 

Após realizarem o reconhecimento do espaço verificaram que se tratou de um falso alarme, não tendo sido necessário realizar qualquer intervenção. 

