Bombeiros chamados esta madrugada para disparo de alarme de incêndio

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses mobilziaram pela 1h30 desta terça-feira um veículo pesado de combate a incêndios e cinco elementos para o disparo de um alarme de incêndio na Rua Bela de São Tiago, no Funchal.

Após realizarem o reconhecimento do espaço verificaram que se tratou de um falso alarme, não tendo sido necessário realizar qualquer intervenção.