Candidato do Chega à Junta de São Roque diz que freguesia está "ao abandono"

A candidatura do Chega à Junta de Freguesia de São Roque, no Funchal, liderada por Roberto Santos, diz que aquela freguesia está "abandonada, com excesso de toxicodependência, insegurança e falta de limpeza".

Roberto Santos, que é residente em São Roque, assume este desafio com "a determinação de dar voz a uma população que, durante anos, se sentiu esquecida pelo poder político".

“São Roque tem sido vítima de abandono. Persistem problemas graves como a falta de habitação condigna, ruas degradadas e acessos esquecidos nas zonas altas, falhas constantes no abastecimento de água e electricidade, insegurança ligada à droga e assaltos, e um sentimento crescente de injustiça entre quem trabalha e paga impostos. Chegou a hora de mudar este estado de coisas”, sublinha o candidato do Chega, citado em nota de imprensa..

Entre as prioridades da candidatura estão: a segurança e qualidade de vida, através de uma maior presença policial e de um combate firme ao tráfico e consumo de droga; a requalificação de estradas, becos e veredas, "garantindo que ninguém fica isolado nas zonas altas"; a resolução da precariedade habitacional e apoio às famílias "que esperam há anos por resposta"; a regularidade no fornecimento de água e electricidade; e ainda a limpeza regular das serras e o reforço dos meios de prevenção de incêndios.

Roberto Santos sublinha que a sua candidatura defende "uma política de proximidade, firmeza e verdade". “Não venho com promessas vãs nem com discursos da Quinta Vigia. Venho com a força da nossa gente, com a coragem de dizer basta ao abandono, e com a determinação de devolver dignidade e futuro a São Roque”, afirmou.

O Chega reforça que, com esta candidatura, pretende "estar ao lado das populações" e enfrentar “sem medo” os problemas que considera terem sido ignorados pelas forças políticas tradicionais.