JPP promete reforçar apoios às Juntas e reunir trimestralmente
Basílio Santos, candidato do Juntos Pelo Povo (JPP) à Câmara Municipal da Calheta, assumiu no debate da TSF-Madeira o compromisso de aumentar o apoio financeiro às juntas de freguesia do concelho, caso venha a ser eleito.
Actualmente, a autarquia transfere o equivalente a 50% do Fundo de Financiamento das Freguesias, cerca de 195 mil euros por ano. Para o candidato, este valor é manifestamente insuficiente para que as juntas consigam cumprir as suas responsabilidades, sobretudo quando muitas têm apenas dois funcionários e, nalguns casos, acumulam ainda a gestão dos CTT. “Com estes recursos limitados, não sobra capacidade para pequenas obras ou para responder a necessidades imediatas da população”, sublinhou.
A proposta foi contestada por Doroteia Leça, candidata do PSD, que defendeu o actual modelo social-democrata, baseado numa relação diária de proximidade com os presidentes de junta. A social-democrata criticou ainda a falta de diálogo que, no seu entender, caracteriza o JPP noutras autarquias, apontando como exemplo a Câmara de Santa Cruz, que mantém “costas voltadas” ao Governo Regional.
Basílio Santos propõe aumentar o apoio municipal de 50% para 60%, o que representará mais 25 mil euros anuais. O candidato considera que este reforço é fundamental para dar maior autonomia às juntas e garantir que os executivos de freguesia tenham condições para trabalhar em prol das comunidades locais. Compromete-se ainda a reunir trimestralmente com os autarcas de freguesia para avaliar necessidades e alinhar prioridades.