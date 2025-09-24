Acidente na Via Rápida congestiona trânsito
Um acidente ocorrido antes das 7h30 desta quarta-feira, 24 de Setembro, está a causar já um forte congestionamento na Via Rápida, no sentido Ribeira Brava - Machico.
O acidente deu-se após o nó de Câmara de Lobos, mais precisamente após a Ponte dos Frades, estando já a causar trânsito lento a interrompido ao longo de cerca de 2,4 km.
Segundo testemunha que passou no local, pelo menos cinco carros estavam parados na zona do acidente, o que indiciará um choque em cadeia perto da subida de Santa Rita.
No sentido oposto, já há uma grande procura, com movimento bastante acentuado desde a subida do Caniço até ao nó de Pestana Júnior. O tráfego intenso prolonga-se por cerca de 4 km.
