Nuno Reis quer renovar freguesia do Imaculado Coração de Maria

O candidato do Chega a presidente da Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria assumiu, hoje, como prioridade a reformulação da Quinta Deão.

Nuno Reis realça que este quarteirão, “onde vivem muitas famílias”, encontra-se “abandonado e degradado”, isto “apesar das sucessivas promessas de renovação”.

“Não podemos aceitar que espaços centrais da nossa freguesia estejam entregues ao esquecimento. O Imaculado Coração de Maria é o coração da cidade do Funchal e não pode ser tratado da forma que tem sido tratado”, afirmou o candidato do Chega citado em nota de imprensa.

Entre as suas propostas, destacam-se o apoio aos idosos e a melhoria das acessibilidades e limpeza da freguesia. O candidato apontou como exemplo de um espaço que merece intervenção o Jardim de Santa Luzia, “que actualmente se encontra com casas de banho vandalizadas e várias obras por concluir”.

Outro compromisso de Nuno Reis é “lutar pela habitação jovem”.

O candidato defende, neste campo, a utilização de áreas como o antigo Bairro de Penha de França para a construção de habitação destinada aos mais jovens.