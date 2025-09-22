Chega preparado para assumir Câmara
O candidato do Chega à Câmara de São Vicente, José Carlos Gonçalves, garantiu estar preparado para liderar os destinos do concelho. Natural e residente na terra, sublinhou nunca ter deixado São Vicente e assegurou que planeou a sua candidatura com antecedência, deixando desde Outubro do ano passado a gestão da sua empresa entregue a outra pessoa, para poder dedicar-se a 100% à autarquia caso seja eleito. Confiante, afirmou que o Chega está preparado para vencer as eleições de 12 de Outubro.
Já António Gonçalves, candidato da coligação PSD/CDS, destacou que a sua candidatura tem como prioridade as pessoas e a causa pública, assumindo um projecto amplo com 94 candidatos, uma equipa coesa e experiente, que aposta no turismo como motor da economia local e na agricultura como pilar de valorização do concelho.
Por sua vez, João Carlos Gouveia, candidato do PS, disse que regressa à política para devolver a esperança aos são-vicentinos, abrir um novo ciclo político e apostar no futuro da juventude, numa candidatura assente na liberdade, inclusão e combate a todas as formas de discriminação.
Disse ainda que "perdoar, perdoa sempre, mas não esquece" o que se passou há poucos meses, aludindo ter sido convidado por António Gonçalves para ser candidato à Assembleia Municipal, mas, entretanto, deixou de ser porque o antigo número dois da JSD-M aceitou ser candidato pelo PSD/CDS