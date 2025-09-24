Madeira perde fábrica de tabaco no Caniçal

A Empresa Madeirense de Tabacos, S.A. (EMT), fundada em 1920, anunciou que vai encerrar a sua unidade de produção de cigarros localizada no Caniçal, na Zona Franca Industrial da Madeira, no final de Dezembro de 2025.

Actualmente, a empresa opera duas unidades fabris: uma na Madeira e outra nos Açores.

Esta é uma decisão difícil, sobretudo porque este desfecho não estava planeado pela EMT e é contrário ao seu desejo de poder continuar a desenvolver a sua actividade e assim contribuir para o crescimento da actividade industrial na Região Autónoma da Madeira num sector tão singular como é a produção de tabaco. Administração da Empresa Madeirense de Tabacos

A administração da EMT explica, em comunicado, trata-se de uma decisão tomada após a Tabaqueira, S.A. — hoje subsidiária da Philip Morris International (PMI) — ter decidido, em Abril de 2025, unilateralmente, a não renovação do contrato de produção que termina a 31 de Dezembro de 2025. Com esse término, a Tabaqueira, S.A., toma igualmente a decisão de cessar o acordo de cedência do equipamento industrial (propriedade da PMI) essencial ao funcionamento da unidade da Madeira. Esta decisão implica o desmantelamento da unidade fabril.

"Uma análise cuidada demonstrou não existirem alternativas técnicas ou económicas viáveis para manter a operação fabril, o que implicará a extinção de 15 postos de trabalho", pode ler-se na nota.

Sabemos que esta decisão tem impacto nas pessoas e nas suas famílias. É por isso que, a partir de hoje, iniciamos um processo de diálogo individual com cada colaborador afectado, feito com respeito, transparência e proximidade. A nossa prioridade é assegurar todos os direitos laborais e sociais e apoiar cada pessoa nesta transição. Administração da Empresa Madeirense de Tabacos

A administração da empresa agradece ainda "o profissionalismo, a dedicação e o contributo dos colaboradores da unidade fabril da Madeira ao longo de várias décadas" e sublinha que o legado desta equipa "é motivo de grande orgulho para a empresa".