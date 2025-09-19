MPT propõe fórum on-line em cada junta de freguesia para ideias e queixas dos cidadãos

O MPT diz que, "hoje, muitos cidadãos enviam sugestões ou reclamações às juntas de freguesia e sentem que nada acontece". Em comunicado, propõe que "cada junta tenha no seu site oficial um espaço moderado (um fórum) onde qualquer freguês possa colocar publicamente as suas ideias e queixas".

Com este sistema, conforme explica, "todos os moradores podem ver os problemas da freguesia, apoiar as causas dos outros e acompanhar se a junta dá resposta". Diz ainda que "também os partidos e a comunicação social podem intervir". No fim do mandato, acrescenta o MPT, "qualquer pessoa poderá consultar o fórum e perceber o que foi resolvido, o que ficou por fazer e as respostas dadas".

É uma forma simples e transparente de gerir a freguesia". MPT

Neste espaço, conforme salienta, "poderão ser abordados temas como limpeza urbana, manutenção de ruas e passeios, transportes públicos, redes de água e esgotos, apoio a famílias carenciadas, ou outras situações do dia-a-dia".

O MPT acredita que "as novas tecnologias são uma ferramenta essencial para aproximar os cidadãos da gestão pública e tornar tudo mais transparente e participativo".

Esta proposta é apresentada pelos candidatos do partido às Juntas de Freguesia do Funchal, nomeadamente Filipe de Jesus Borges Tavares (São Pedro); Ruben José Gonçalves Jardim (São Martinho) e Mónica Marlene Fernandes Martins (Santo António), contando ainda com o apoio do candidato do MPT à Câmara Municipal do Funchal, Valter Rodrigues.