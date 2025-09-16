Hugo Marques quer criar alternativas de estacionamento na freguesia do Caniçal

O Partido Socialista vai garantir a construção de um parque de estacionamento no Caniçal. Hugo Marques quer assim alternativas de estacionamento, dando resposta às lacunas existentes nesta área e indo ao encontro de uma das prioridades da candidatura do Partido Socialista à Câmara Municipal de Machico – a mobilidade.

O candidato socialista à presidência da autarquia constata que uma das maiores necessidades sentidas naquela freguesia é precisamente a falta de estacionamentos, salientando que, para melhorar a circulação na vila, se torna essencial encontrar soluções alternativas que permitam retirar as viaturas da berma das estradas.

Em nota à imprensa, Hugo Marques assegura que, na liderança da autarquia, irá avançar com um projeto que prevê a criação de 32 novos lugares de estacionamento público, a nascer na junção entre as ruas da Palmeira e de São Sebastião, uma das zonas mais carenciadas desta oferta.

Como explica o candidato do PS, o projeto em questão inclui também a requalificação urbanística da área envolvente, em benefício de toda a população, sendo de destacar, neste âmbito, o reajustamento do perfil da rua da Palmeira, criando mais espaço seguro para a circulação pedonal. Como refere o socialista, a construção do novo parque de estacionamento será integrada na geometria do terreno, respeitando a via pública e mantendo a cota ao nível da estrada.

Trata-se, como salienta, de um investimento que trará mais conforto, mais segurança e qualidade de vida à freguesia do Caniçal.