Chega apresenta Agostinho Alves a Santa Cruz

O partido Chega apresentou oficialmente os seus candidatos à Câmara Municipal e Assembleia de Freguesia de Santa Cruz, num acto simbólico que decorreu em frente à própria Câmara Municipal, com “uma proposta assente em pilares fundamentais para a construção de um concelho mais seguro, justo e desenvolvido”. A iniciativa contou com a presença do líder regional do Chega, Miguel Castro, e do cabeça-de-lista à Câmara Municipal de Santa Cruz, Agostinho Alves, assim como os restantes membros da lista e apoiantes.

Segundo o Chega, “a escolha do local para a apresentação, em frente à sede do poder local, reflete o compromisso do partido com a transparência e a proximidade com os cidadãos”. A candidatura tem como prioridades:

“Segurança- Promover uma maior proteção e tranquilidade para todos os munícipes, com reforço das medidas preventivas e da presença das autoridades nos espaços públicos.

Habitação para Todos - Criar soluções de habitação acessível, garantindo que nenhuma família seja excluída do direito a uma casa digna.

Economia Sustentável e Criação de Emprego - Apoiar o comércio local, atrair investimento e promover o empreendedorismo, criando oportunidades de emprego e dinamizando a economia local.

Preservação do Património - Valorizar e proteger o património histórico, cultural e natural do concelho como fator de identidade e desenvolvimento. Auscultação da População - Apostar numa governação próxima dos cidadãos, com escuta ativa das suas necessidades e envolvimento nas decisões políticas.

Gestão Financeira Responsável- Garantir uma administração rigorosa e transparente dos recursos públicos, combatendo o desperdício e promovendo uma gestão eficiente. Segundo o candidato, "esta candidatura nasce de um compromisso sério com os valores da responsabilidade, da justiça social e da proximidade com os cidadãos. Santa Cruz precisa de uma nova visão, com soluções concretas e coragem para agir."

O Chega reforça, com esta candidatura, a sua aposta no poder local como instrumento fundamental de transformação e melhoria da qualidade de vida dos santacruzenses”.