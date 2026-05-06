ACAPORAMA promove novo Workshop de Gestão de Alojamento Local

O Alojamento Local continua a afirmar-se como uma das áreas em maior crescimento na Região Autónoma da Madeira, acompanhando a forte dinâmica do sector turístico regional. Há cada vez mais pessoas a investir nesta actividade ou a transformar imóveis em fonte de rendimento, mas a realidade mostra que muitos proprietários continuam com dúvidas relacionadas com obrigações legais, fiscalidade e gestão da actividade.

Questões como abertura de actividade, IVA, facturação, enquadramento legal, organização financeira ou cumprimento das obrigações fiscais continuam a gerar incerteza entre quem já desenvolve actividade e quem pretende iniciar-se neste setor em expansão.

Foi precisamente para responder a estas necessidades que a Academia de Formação da ACAPORAMA, em parceria com Carolina Luís, do projecto Finanças Acessíveis, volta a promover mais um Workshop de Gestão de Alojamento Local, uma formação prática orientada para a realidade regional.

Segundo nota à imprensa, desde Outubro de 2024, já foram realizadas 18 edições da formação em várias Casas do Povo da Região, registando uma procura crescente por parte de proprietários, futuros investidores e pessoas interessadas em compreender melhor as exigências associadas ao setor.

A próxima edição decorrerá na Casa do Povo da Quinta Grande, entre os dias 22 de Maio e 19 de Junho, às quartas e sextas-feiras, das 19 às 22 horas, totalizando 24 horas de formação.

Ao longo do workshop serão abordados temas, como enquadramento legal do Alojamento Local, obrigações de funcionamento, fiscalidade, facturação, gestão financeira, abertura de actividade, hospitalidade e atendimento ao cliente.

Segundo Ana Vieira, coordenadora da Academia de Formação da ACAPORAMA, existe actualmente uma necessidade crescente de informação prática e acessível nesta área. “Hoje, mais do que abrir um alojamento local, é essencial saber geri-lo com segurança, conhecimento e responsabilidade”, sublinha.

A responsável destaca ainda que a formação procura ajudar os participantes a sentirem-se mais preparados e confiantes na gestão da atividade, contribuindo para uma maior organização, redução de erros e melhor sustentabilidade do negócio.

Embora a formação decorra na Quinta Grande, a participação encontra-se aberta a todas as pessoas interessadas, independentemente do concelho onde residam.

As inscrições já se encontram abertas e as vagas são limitadas.

Mais informações através do email [email protected] ou pelo telefone 291 761 460.