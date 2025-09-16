António Roque apresenta propostas estratégicas para o Porto da Cruz

O Partido Trabalhista Português (PTP) remeteu esta terça-feira, em comunicado, um conjunto de propostas estratégicas para a freguesia do Porto da Cruz, com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável, o turismo, a agricultura, a cultura e a economia local.

O candidato à Câmara Municipal de Machico, António Roque, afirmou que “o Porto da Cruz possui um potencial extraordinário, mas que tem estado subaproveitado. É urgente agir para valorizar o mar, a terra, as tradições e o futuro da nossa juventude”.

Apresenta como eixos estratégicos: Turismo Azul, Pescas e Desportos Náuticos; Natureza, Património Natural e Sustentabilidade; Agricultura e Vinho Americano; Cultura, Património e Identidade; Turismo, Lazer e Paisagem; Economia Local e Juventude; e Segurança e Qualidade de Vida.

O PTP reafirma que “estas propostas visam transformar o Porto da Cruz num destino turístico sustentável, economicamente ativo e culturalmente rico, preservando o seu património, a sua história e as oportunidades para as futuras gerações”.