JPP promete continuar recuperação das redes de água em Santa Cruz

A candidatura JPP à Câmara Municipal de Santa Cruz esteve, hoje, junto às obras da empreitada do Subsistema das Eiras-Pinheirinho, no Caniço, onde reafirmou o seu compromisso em continuar o trabalho já iniciado de recuperação das "obsoletas" redes de água do concelho.

Élia Ascensão apontou que, agora, os seus opositores limitam-se a "prometer o que nunca fizeram". Isto porque, conforme realça a candidata, "foi a gestão do JPP a dar início à recuperação, tendo recebido, em 2013, um concelho sem qualquer investimento em redes de água e com um sistema subdimensionado para o crescimento populacional que Santa Cruz registou nas últimas décadas".

A cabeça-de-lista anunciou também que a sua candidatura compromete-se em manter a gestão das águas na esfera da autarquia, para garantir que "o preço da água em Santa Cruz continue a ser dos mais baixos na Região".

O plano do JPP para os próximos anos prevê "o reforço do Programa De Combate Às Perdas De Água, num investimento de cerca de 20 milhões, com cerca de 10 milhões a serem garantidos através do recurso à receita da Eco-taxa e a fundos comunitários".

“Queremos dar continuidade à substituição das redes de abastecimento de água potável, reduzindo, simultaneamente as avarias e fugas de água na rede pública”, reforçou Élia Ascensão, passando a elencar os investimentos já em curso.

Neste momento, disse, está em fase de execução o Subsistema das Eiras-Pinheirinho, num investimento de cerca de 900 mil euros. Em fase de lançamento de empreitada na plataforma de compras públicas está o Subsistema dos Barreiros, Caniço (cerca de 1 milhão) e o Subsistema da Igreja, Camacha (cerca de 1 milhão) e, em fase de candidatura a fundos comunitários, está o Susbsistema do Serralhal, Caniço (cerca de 1 milhão) e o Subsistema da Contenda e Galeria do Porto Novo, Gaula (cerca de 1 milhão).