Coligação 'Mais Santa Cruz' propõe requalificação urgente do Mercado Municipal

O candidato à presidência da Câmara Municipal de Santa Cruz, Saturnino Sousa, da coligação PSD/CDS-PP 'Mais Santa Cruz', apresentou uma proposta para a requalificação profunda do Mercado Municipal da cidade, inaugurado em 1962.

O mercado, caracterizado como um típico espaço comercial madeirense dedicado à venda de produtos hortícolas, peixe e produtos tradicionais da Madeira, tem-se tornado numa prioridade para a coligação, que considera urgente a sua renovação.

"Com o passar dos anos o mercado foi-se degradando e torna-se urgente avançar com obras de recuperação que deem ao espaço a dignidade que merece", explicou Saturnino Sousa, citado através de comunicado à imprensa. O candidato sublinhou ainda a importância de melhorar as condições de trabalho: "É preciso dar aos comerciantes que aqui trabalham boas condições para poder continuar a desenvolver a sua actividade".

O líder da coligação 'Mais Santa Cruz' elogiou o empenho dos comerciantes locais, afirmando que "estes comerciantes têm sido fantásticos, na forma como sempre se entregaram à sua actividade. Merecem por isso que seja feita uma requalificação urgente e não apenas mais uma promessa".

A proposta visa beneficiar tanto os comerciantes como os utentes do mercado, que constitui uma referência importante no concelho e na Região Autónoma da Madeira. Saturnino Sousa concluiu a apresentação da iniciativa com a frase: "Para ter 'Mais Santa Cruz é preciso ter mais e melhor mercado'".