Jorge Carvalho anuncia criação de zona verde junto ao Edifício 2000

A freguesia da Sé foi o palco da apresentação oficial da candidatura “Funchal Sempre Melhor”, da coligação PSD/CDS, esta sexta-feira, num ambiente marcado pela forte mobilização popular. Jorge Carvalho, cabeça de lista à Câmara Municipal do Funchal, e Fabrícia Teixeira, candidata à Junta de Freguesia local, apresentaram os principais compromissos para o próximo mandato.

Jorge Carvalho, anunciou o compromisso de transformar a atual Doca de Autocarros, situada junto ao Edifício 2000, num novo espaço verde de lazer, convívio e fruição para todos os que vivem, trabalham e visitam o centro da cidade.

A proposta prevê a deslocalização da Doca para a zona da Penteada, junto às piscinas, numa infraestrutura que já se encontra em construção. Esta mudança permitirá dar um novo uso ao espaço atualmente ocupado pelos autocarros, com a criação de uma zona verde integrada no coração urbano do Funchal.

"Este será mais um espaço verde no centro da nossa cidade, promovendo a qualidade de vida, a mobilidade suave e o bem-estar dos funchalenses. Será uma área pensada para todos: desde os utentes do Centro Comunitário do Funchal, até aos trabalhadores e cidadãos que diariamente utilizam os serviços localizados nesta zona", afirmou Jorge Carvalho, sublinhando a importância de requalificar áreas centrais da cidade com soluções amigas do ambiente e centradas nas pessoas.

O candidato destacou ainda os benefícios da transferência da Doca para a Penteada, particularmente para os estudantes da Universidade da Madeira (UMa). "Com a nova localização, muitos alunos que vêm de concelhos vizinhos verão as suas deslocações facilitadas. Estamos a apostar numa cidade mais funcional e mais equilibrada", disse.

A freguesia da Sé, palco do anúncio, foi também destacada por Jorge Carvalho como "um ponto nevrálgico do Funchal", reunindo uma vasta oferta de serviços municipais, culturais, museológicos e espaços de lazer. Nesse sentido, reforçou o compromisso de "melhorar a mobilidade e as acessibilidades, tanto para peões como para veículos", garantindo "um Funchal mais aprazível, moderno e cosmopolita".

"Queremos uma cidade que acolhe, que respira e que oferece qualidade de vida a todos. Este novo espaço verde é um passo firme nesse sentido", reforçou Jorge Carvalho.

Fabrícia Teixeira quer uma Sé Sempre Melhor”

A candidata da Coligação Funchal Sempre Melhor (PSD/CDS) à Junta de Freguesia da Sé apresentou as suas principais propostas para o futuro da freguesia, sublinhando que a sua missão é “dar continuidade ao trabalho do atual elenco da Junta, agora com uma visão e energia renovada”.

As prioridades da candidatura abrangem várias áreas, desde a proximidade com a comunidade, a segurança, a mobilidade, o património, até à sustentabilidade.

Na área social e comunitária, a candidata destacou a aposta em programas de proximidade, que incluem atividades físicas, culturais e de lazer para todas as idades, bem como iniciativas ligadas ao envelhecimento ativo.

A segurança e a qualidade de vida são outro eixo fundamental. Para isso, a candidata propõe maior colaboração com as forças de segurança, reforço da iluminação pública e incentivo a redes de vizinhança ativa.

No que toca à mobilidade, a coligação pretende trabalhar em articulação com a Câmara Municipal para melhorar o trânsito e o estacionamento de residentes e comerciantes. Ao mesmo tempo, será incentivada a mobilidade suave, através da promoção de formas de deslocação mais seguras e sustentáveis.

A valorização do património e da identidade local também é assumida como prioridade. A candidata anunciou o programa “Roteiros do Património da Sé”.

A modernização e a transparência da Junta surgem igualmente no programa, através do reforço da presença digital e da criação de canais de proximidade com os cidadãos.

A sustentabilidade é outra bandeira da candidatura. O compromisso passa por colaborar com entidades competentes na implementação de medidas de eficiência energética e ambiental, reforçar a manutenção de espaços verdes e criar novas zonas de lazer. “Temos uma ambição muito grande: tornar a Sé numa Eco Freguesia XXI, amiga do ambiente, do futuro e das gerações vindouras”, destacou a candidata.