PTP defende criação de um metro de superfície entre Caniço e Funchal

A candidatura do PTP à Câmara do Funchal defende a criação de um metro de superfície entre o Caniço e o Funchal.

Uma proposta defendida por Raquel Coelho "para enfrentar os problemas do congestionamento do trânsito e falta de estacionamentos que existem no Funchal", indica nota à imprensa.

O PTP considera que "o Funchal, e termos, de mobilidade, está atrasado, não tendo alternativas ao automóvel e ao autocarro".

“Precisamos começar a estudar e a debater a construção de um metro de superfície para ligar o Canico ao Funchal”, realçou Raquel Coelho, referindo que a Região deve seguir os bons exemplos de Almada e de Santa Cruz de Tenerife nas Canarias

Raquel Coelho relembrou que Almada tem menos população que a Madeira e tem um metro de superfície.

“Se a Afavias tivesse os meios para construir um metro de superfície já se tinha por toda a madeira”, disse a candidata

O PTP acusa o PSD de estar "na idade pedra, ao querer fazer um parque subterrâneo de automóveis no largo do município".

O PTP recorda que "já nas autárquicas de 2021, tinha defendido o metro de superfície para o Funchal".