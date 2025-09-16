PTP denuncia descargas de esgotos na praia do Gorgulho

A candidatura do PTP ao Funchal emitiu hoje um comunicado em que pede esclarecimentos à Câmara do Funchal, sobre o problema persistente de descarga de esgotos na praia do Gorgulho.

Esta situação, que segundo os trabalhistas, ocorre na zona do Lido, também conhecida por praia do Gavinas, causa descontentamento na população, incluído turistas, estando no ranking de umas piores praias do país devido à má qualidade da água do mar, tendo sido classificada por diversas vezes como imprópria para banhos.

Raquel Coelho diz que “os técnicos da câmara precisam de explicar o porquê do problema persistir”, sendo que o local é uma das zonas mais nobres e frequentadas da cidade do Funchal.

“O problema já tem sido amplamente denunciado e as autoridades municipais continuam sem arranjar solução”. PTP

“Os nossos governantes querem é fazer festas para enganar o eleitorado e o trabalho que realmente devia ser feito como é o caso do saneamento básico e do tratamento de águas residuais fica relegado para segundo plano”, alertou a candidata.