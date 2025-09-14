 DNOTICIAS.PT
Incêndio consome duas casas devolutas no Caniço

Um incêndio de grandes dimensões está a consumir duas casas devolutas no Caminho da Azenha, no Caniço.

Segundo foi possível apurar, o fogo propagou-se também ao mato existente em redor.

No local encontram-se vários elementos dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, com dois veículos pesados de combate a incêndios, um ligeiro e uma ambulância e já houve um pedido de reforço aos Bombeiros Voluntários Madeirenses que vão para o local com um pesado.

Aparentemente não há registo de feridos.

