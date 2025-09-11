ADN defende protocolo para que reclusos limpem caminhos e becos do Funchal

A candidatura do ADN à Câmara Municipal do Funchal nas eleições autárquicas de 12 de Outubro defende a limpeza urbana de caminhos e becos do concelho através do recurso à população reclusa, propondo a criação de protocolos para o efeito.

A proposta foi apresentada em comunicado de imprensa pelo dirigente regional do partido, Miguel Pita, em nome de Otília Sousa, cabeça-de-lista à Assembleia Municipal e nº 2 à Câmara Municipal do Funchal. Entende que a receita da taxa turística deve ser canalizada para a limpeza e a higiene urbana.

Para o partido ADN-Madeira, torna-se urgente reforçar a limpeza da cidade, garantindo uma imagem condigna de um destino turístico de excelência. Uma das medidas defendidas passa pela correta aplicação da verba proveniente da taxa turística, e este recurso deve ser canalizado de forma transparente e eficaz para a manutenção dos espaços públicos, assegurando que tanto residentes como visitantes usufruem de uma cidade mais limpa e cuidada. ADN-M

Um exemplo claro da falta de manutenção pode ser observado muito perto da Câmara Municipal do Funchal, na ponte que liga o Largo da Cruz Vermelha à Escola Secundária Francisco Franco, aponta a candidatura. "Neste local, a erva cresceu de tal forma que já ultrapassa os 'rails de protecção', comprometendo a estética do espaço", observa.

A falta de limpea nos espaços públicos acabam por manchar a imagem da cidade, contrastando com a reputação de destino turístico de excelência. Estes problemas, que estão sob a responsabilidade da Autarquia e das Juntas de Freguesia" ADN-M

A candidatura do ADN considera que o reforço da limpeza da cidade pode ser feito através do empenho da mão-de-obra reclusa, através de programas de reinserção social. Defende, para o efeito, que sejam estabelecidos "protocolos com o Estabelecimento Prisional do Funchal, de forma a recorrer aos serviços dos reclusos para a limpeza de caminhos e becos".

Esta medida, além de contribuir para a manutenção do espaço público, representa também uma oportunidade de reintegração social, entende o ADN-M.