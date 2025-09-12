PTP quer reabilitação da Matur para dinamizar economicamente o concelho

A candidatura do PTP à Câmara Municipal de Machico defendeu, hoje, a requalificação da Matur, que considera ser essencial para a dinamização económica do concelho. O cabeça-de-lista considerou que o que antes era “o cartão de visita” do concelho, agora está ao “abandono e transformado em ruína”, apesar das promessas feitas pelo executivo camarário.

“O maior projecto turística da sua época, ficou ao abandono, com as as instalações degradadas, sendo um foco de lixo e insegurança”, lamentou António Roque, "dando voz às queixas dos moradores que dizem conviver com risco de incêndio de saúde pública e com a depreciação da sua propriedade".

A reabilitação deste espaço vem a ser falada desde 2017. "Em 2021, chegou a entrar um projecto nesta Câmara, sem transparência sobre quem era o investidor, um projecto hoteleiro, habitacional, até com uma área de 'eco-banking', tendo sido classificado como «excepcional» pelo actual edil. E o que aconteceu? Nada! O projecto acabou bloqueado pelo Aeroporto, e até hoje, não houve coragem para encontrar alternativas”, explicou o cabeça-de-lista.

O PTP apresenta então três propostas. A primeira passa pela "transparência total", com a Câmara Municipal a publicar no seu site "toda a informação sobre os projectos apresentados para a Matur, incluindo nomes de promotores e estado de cada processo". Depois, um "plano faseado de intervenção", pois, mesmo que não se avance já com um hotel ou outro projecto, é possível começar pela limpeza, requalificação dos espaços verdes, aproveitamento da piscina e áreas de lazer.

Por fim, no campo "institucional", "coordenar com o Governo Regional e a ANA/Aeroporto uma solução definitiva para a Matur, saber quais as necessidades de operação do aeroporto para que possamos definir o que pode ser aplicado naquela zona. Se a expansão aeroportuária condiciona, então que se encontrem alternativas concretas e limites bem definidos, não podemos deixar em ruínas um espaço nobre".