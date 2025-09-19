MIUS é um evento que "presta um grande serviço à Madeira"

O secretário regional do Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, não tem dúvidas de que o MIUS - Madeira Island Ultra-Swim é um evento que "presta um grande serviço à Madeira".

"A Madeira, como destino, depende muito da qualidade dos eventos que aqui se realizam. Poderíamos apenas vender a montanha e o mar e não investir em mais nada, mas provavelmente não teríamos a procura que temos actualmente. Os eventos ajudam a atenuar qualquer efeito de sazonalidade. Neste caso concreto, trata-se de um evento do nosso interesse, pois está alinhado com o nosso posicionamento externo", afirmou o governante durante a apresentação do evento que decorreu, hoje, no Funchal.

Eduardo Jesus aproveitou ainda a ocasião para agradecer publicamente "o esforço e a dedicação" de Avelino Silva, que "lutou de uma forma incrível para que se fizessem as primeiras edições" do MIUS - Madeira Island Ultra-Swim.

Já o presidente da Associação de Natação da Madeira, Pedro Sousa, adiantou que o modelo apresentado até então sofrerá alterações no próximo ano.

Isto é uma prova muito complexa, com um grau de exigência elevado, e este ano batemos o recorde de participantes. Por isso, vamos passar a realizar a prova num novo formato: será bienal, alternando entre o Porto Santo e a Madeira. A próxima edição decorrerá em 2026, no Porto Santo". Pedro Sousa

A 6.ª edição do evento desportivo, que decorre amanhã e domingo, é organizado pela Associação de Natação da Madeira e Federação Portuguesa de Natação. Este ano, conta com 500 participantes.