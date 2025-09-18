Funchal promove o evento "Mobi Open Day" no domingo

Na programação da Semana Europeia da Mobilidade, a Câmara Municipal do Funchal (CMF) irá promover este domingo, 21 de Setembro, entre as 10h00 e as 13h30, na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses e na Praça do Povo, o 'Mobi Open Day'.

"O evento tem como objetivo fomentar a mobilidade ativa e a prática desportiva, oferecendo à população a oportunidade de experimentar, gratuitamente, diversas modalidades", conta a CMF em nota de imprensa. "O programa inclui aulas de zumba, atividades demonstrativas de patinagem, ginástica e atletismo. Para os mais jovens, haverá insufláveis, circuitos de karting, pinturas faciais, entre outras atividades".

Foto CMF

Refere ainda que "o evento encerra com a realização de uma 'Colour Party' na Praça do Povo", sendo que a Semana Europeia da Mobilidade decorre no Funchal até ao dia seguinte, 22 de Setembro.