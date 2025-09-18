Na continuação do debate municipal da Ponta do Sol, Célia Pessegueiro (PS) respondeu a críticas de Rui Marques (PSD/CDS), defendendo que “a minha actuação é transparente” e que “normalmente nestas coisas quem aponta revela mais de si próprio do que à pessoa a quem aponta o dedo”.

A candidata sublinhou que a proximidade com os munícipes passa por “falar com as pessoas” e “tentar resolver”, mesmo que isso implique “dizer não”. Célia Pessegueiro criticou ainda declarações sobre um processo de obras particulares, afirmando que “não é nada correcto da sua parte a declaração que fez”, explicando que “o CDS apresentou o requerimento na Assembleia Municipal” e que a decisão foi tomada “por unanimidade em dar conhecimento ao Ministério Público, fazendo cumprir a lei”, que acabou por arquivar por alegadas ilegalidades.

Durante o debate, houve troca de palavras com Rui Marques, com a candidata a lamentar “dar um jeitinho” e práticas que “causaram imensas dificuldades”. Em 2024, a Câmara tratou “525 processos de obras particulares”, sempre “com técnicos e com pareceres técnicos”, com flexibilidade apenas “até onde a lei permite”.