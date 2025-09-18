Eventos são "aposta fundamental para quebrar a sazonalidade" do Porto Santo

Arrancou esta tarde, no Porto Santo, mais uma edição do Festival Colombo, uma iniciativa da Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura que visa, através de vários momentos de animação, assinalar e retratar a época em que Cristóvão Colombo residia na ilha dourada.

Perante uma multidão que assistia à 'chegada' do navegador genovês no areal junto ao Cais, Nuno Batista não perdeu a oportunidade de reafirmar, ao DIÁRIO, a importância dos eventos que acontecem regularmente naquela ilha, como elemento chave para "quebrar a sazonalidade".

O presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, que se junta o Governo Regional em mais esta iniciativa, disse mesmo que a realização de eventos, de forma regular, é "fundamental" para esbatecer essa sazonalidade. "O Porto Santo, mais uma vez, ultrapassa os 500 mil dormidas registadas - desde 2023 que isso está a acontecer - e os eventos muito têm contribuido para tal", apontou o autarca, para quem a aposta passa, agora, por melhorar a qualidade da animação e das actividades promovidas.

"É fundamental manter o cartaz estável em termos de datas para as pessoas saberem em que altura é que devem vir ao Porto Santo e marcar as suas férias. E acho que depois de começarmos a ter esse cartaz estável e bem definido com datas, a moldura humana tem vindo a crescer", salientou Nuno Batista, referindo que o aumento da procura obriga a "melhorar a qualidade". O autarca não deixou, ainda assim, se dar os parabéns à Secretaria Regional de Tourismo "pela excelente festa que está aqui mais uma vez a efectuar", sustentou.