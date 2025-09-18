Uma candidatura autárquica não se mede apenas pelo peso de um partido, mas, sobretudo, pela confiança que os cidadãos depositam nas pessoas. A minha candidatura à presidência da Câmara Municipal do Funchal, pelo Partido Socialista, é, antes de tudo, um compromisso ao serviço da cidade e a afirmação de que é a vez dos Funchalenses. Mais importante do que a sigla que nos apoia é acreditar nas capacidades e na competência do candidato e da sua equipa. É com esta convicção que peço uma oportunidade para provar que é possível fazer mais e melhor, com seriedade, responsabilidade e planeamento, colocando sempre os residentes no centro das decisões.

Não podemos continuar a viver numa cidade refém de interesses instalados. O Funchal tem de proteger os seus habitantes, investir nas zonas altas, valorizar os seus bairros, criar oportunidades para as novas gerações e cuidar dos idosos. A qualidade de vida não pode ser um privilégio de alguns, mas um direito de todos. É nesse sentido que apresentamos soluções concretas para responder a problemas reais. Vamos desbloquear projetos de habitação que estão parados na gaveta há quatro anos, apostar na reabilitação urbana e avançar com parcerias com cooperativas de habitação para a classe média, sempre com contratos claros e fiscalização rigorosa. Lutaremos também para que as verbas do próximo Quadro Comunitário de Apoio cheguem diretamente às autarquias, permitindo construir habitação pública com autonomia, transparência e eficácia.

Vamos impor regras para travar o crescimento descontrolado do Alojamento Local e regular o setor. O turismo é vital para a nossa economia, mas nunca pode destruir nem se sobrepor à vida dos Funchalenses. Por isso, criaremos zonas de contenção, definidas em articulação com as freguesias, para devolver equilíbrio à cidade e impedir que prédios habitacionais sejam transformados em hotéis disfarçados, sem qualquer controlo.

Outra prioridade será a mobilidade. Vamos limitar a entrada massiva de viaturas rent-a-car no centro da cidade em horas de maior fluxo, criar bolsas de estacionamento em zonas estratégicas e retirar da via pública os carros abandonados que há anos degradam a paisagem e ocupam lugares essenciais para os residentes. A segurança e a ordem urbana terão também atenção especial, com a criação da Polícia Municipal e a expansão da videovigilância.

O Funchal precisa de estar limpo, de bairros requalificados e de políticas que não esqueçam a causa animal. Construiremos um cemitério e um crematório municipal para animais de companhia, garantindo dignidade na hora da despedida.

O Funchal necessita de uma liderança firme e de soluções para os problemas das pessoas. Uma liderança que enfrente sem medo os poderes instalados e defenda os interesses da população. Acredito, com humildade e determinação, que temos um projeto sólido para o futuro do Funchal e que, juntos, podemos construir uma cidade mais justa, inclusiva, equilibrada e humana. Esta não é a candidatura de um partido. É a candidatura de uma cidade. É, acima de tudo, a candidatura dos Funchalenses.