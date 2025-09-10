Activista conservador Charlie Kirk morre após ser baleado num evento universitário em Utah

O ativista conservador Charlie Kirk, aliado próximo do presidente Donald Trump, morreu ontem após ser baleado num evento universitário, anunciou o Presidente dos Estados Unidos.

Co-fundador e CEO da organização juvenil Turning Point USA, Kirk, de 31 anos, é a mais recente vítima de uma onda de violência política nos Estados Unidos.

O ativista conservador Charlie Kirk foi baleado hoje num evento na Universidade de Utah Valley, tal como a polícia anunciou na altura.

"Todos nós devemos rezar pelo Charlie Kirk, que foi baleado. Um grande tipo, de cima a baixo. DEUS O ABENÇOE!", escreveu então o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump na sua rede social.

Apreciador de debates oratórios com estudantes, Kirk organizava um evento no campus da Utah Valley University, no oeste do país, quando foi alvejado, segundo a CNN e a Fox News.