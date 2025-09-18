A candidata à Câmara Municipal da Ponta do Sol, Célia Pessegueiro (PS), abriu o debate desta manhã na TSF-Madeira destacando a gestão da água e dos resíduos: “a água da Ponta do Sol nunca será da ARM” e lembrando que “já houve um erro da água em alta ter sido entregue à ARM”, responsabilizando o executivo anterior, liderado por Rui Marques (PSD/CDS), que regressa à corrida pela presidência.

Pessegueiro sublinhou ainda que a sua candidatura é “motivada por uma vontade de continuar a trabalhar” e que o objectivo é transformar o concelho num “concelho de paragem” e não de passagem, reforçando a importância da dinâmica cultural e desportiva como “imagem de marca” do município.

O debate conta também com a participação de José Abreu, do Chega, convidado por ser o partido estreante com melhor resultado nas Regionais no concelho.