Smart Home Madeira inaugura showroom no Funchal

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, marcou presença esta manhã na inauguração do showroom ‘Casa Inteligente’ da Smart Home Madeira, no Funchal.

A empresa, especializada em automação residencial e de edifícios, aposta em soluções integradas que tornam as casas mais inteligentes e eficientes, com serviços de consultoria, instalação eléctrica, programação de sistemas e manutenção. As soluções abrangem iluminação, estores automáticos, áudio multi-sala, segurança, controlo de acessos e gestão de energia, utilizando a plataforma tecnológica Loxone.

Durante o evento, Lionel Melim, Chief Technology Officer e co-fundador da empresa, apresentou o primeiro show no “Ocórnio Virtual”, destacando a transversalidade da inteligência nas operações e a adaptação do vídeo de demonstração para português através do sistema IABS. “A sala vai ganhar vida conforme o vídeo”, afirmou Melim.

O sistema apresentado integra portachave NFC, controlo automático de luzes, música, temperatura e sombreamento. O Touch, ponto de comando central, permite personalização e controlo remoto via aplicação Lock-On. A Smart Home Madeira garante ainda soluções de eficiência energética, controlo de piscinas, rega e saunas, e funcionalidades para assistência à vida autónoma, como detecção de quedas e botões de emergência. Segundo a empresa, a instalação é flexível e evolui conforme as necessidades da casa, com actualizações gratuitas que tornam o sistema cada vez mais potente.