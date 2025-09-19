United Airlines vai voar para a Madeira a partir de Maio

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, revelou esta manhã uma boa notícia para os empresários madeirenses, à margem da inauguração do showroom ‘Casa Inteligente’ da Smart Home Madeira, no Funchal.

“Tenho uma boa notícia para vocês. A United começa os voos em Maio [2026]”, confidenciou o governante aos responsáveis da empresa, marcando mais um passo no reforço da ligação aérea internacional da Região.

O anúncio surge num momento em que a Madeira procura consolidar o turismo e ampliar as opções de ligação directa com os Estados Unidos, potenciando o crescimento económico e a visibilidade internacional do arquipélago.

Na prática será o retomar da operação, uma vez que a United Airlines já está a voar para a Madeira. A partir de Junho a companhia aérea iniciou voos directos entre o Aeroporto Cristiano Ronaldo (FNC), no Funchal, e o Aeroporto Internacional de Newark (EWR), em Nova Jérsia. Esta é a primeira vez que uma companhia aérea norte-americana oferece voos directos para a Madeira, com partidas às quartas-feiras, sextas-feiras e domingos, até 24 de Setembro de 2025 - Verão IATA.