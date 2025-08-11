UMa reflecte sobre papel da educação artística na formação dos estudantes

O colóquio 'Educação pela Arte – Políticas, Práticas e Desafios' pretende promover uma reflexão sobre o papel da educação artística na formação integral dos estudantes. A iniciativa do Centro de Investigação em Educação da Universidade da Madeira vai realizar-se a 19 de Setembro, a partir das 9h30, no auditório do Edifício da Reitoria da Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas.

O evento será também um espaço para debater políticas públicas, práticas pedagógicas inovadoras e a intersecção entre arte, cultura e tecnologia. Estão incluídas no programa duas conferências, bem como uma mesa-redonda.

'Políticas Educativas do Ensino da Música' é a primeira conferência, que terá como oradora Maria Helena Vieira, da Universidade do Minho. Já Rosa M. Serrano, da Universidad de Zaragoza, irá abordar a 'Transdisciplinariedad artística (musical, plástica y corporal) en la formación inicial universitaria así como en formación permanente con centros educativos de infantil, primaria y secundaria en España'.

A mesa-redonda terá como protagonistas Natalina Santos (Direção Regional de Educação), Ana França (CIE-UMa); Gorete Pereira (Departamento de Ciências da Educação da UMa); e de Paulo Esteireiro (Conservatório – Escola das Artes da Madeira).

A participação é gratuita, mas requer inscrição prévia, através do formulário online