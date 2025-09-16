Funchal inaugura Semana Europeia da Mobilidade com exposição sobre transportes

A Semana Europeia da Mobilidade 2025 arrancou esta terça-feira no Funchal com uma exposição dedicada aos transportes e diversas actividades de sensibilização para a mobilidade sustentável. O evento, que decorre até 22 de Setembro na Praça do Município, marca mais um ano de participação do Funchal nesta iniciativa europeia.

A mostra 'Os Transportes no Funchal: Passado, Presente e Futuro!' foi inaugurada com a presença do vice-presidente da CMF, Bruno Pereira, e outras entidades locais. O certame apresenta os mais recentes veículos eléctricos e painéis informativos sobre as medidas municipais implementadas, incluindo acções de requalificação do espaço público, prevenção rodoviária e promoção da mobilidade eléctrica.

A Praça do Município foi transformada num verdadeiro centro de mobilidade sustentável, acolhendo um espaço dedicado à promoção do transporte público colectivo, uma área para actividades infantojuvenis e uma zona de restauração denominada 'Mobi.Café'.

O primeiro dia ficou marcado por diversas iniciativas, incluindo a peça de teatro 'A Viagem Sustentável da Beatriz!', o workshop de origami ecológico 'Deslocações Sustentáveis, Poluição Zero!' e uma campanha de sensibilização da Horários do Funchal para incentivar o uso do transporte público.

Bruno Pereira destacou que a Semana Europeia da Mobilidade é uma iniciativa anual da Comissão Europeia que decorre simultaneamente em várias cidades europeias entre 16 e 22 de Setembro, visando sensibilizar a população para a mobilidade urbana sustentável.

Entre as prioridades municipais, o vice-presidente salientou a aposta na mobilidade eléctrica como fundamental para alcançar a neutralidade carbónica. "A substituição dos veículos de combustão por viaturas eléctricas contribui para uma melhor qualidade do ar", afirmou, recordando que o Funchal é já "a oitava melhor cidade europeia em termos de qualidade do ar, segundo as estatísticas publicadas pela União Europeia".

Outra mensagem central desta semana é a transição do transporte individual para o colectivo, facilitada por tarifas mais acessíveis. "Os cidadãos até aos 23 anos (com passe sub23) e os maiores de 55 anos não pagam transporte público, o que torna esta opção mais económica e sustentável", reforçou o vice-presidente, apelando também aos residentes de áreas vizinhas como o Caniço e Câmara de Lobos para optarem pelo autocarro nas deslocações pendulares.

Para promover a cidade como espaço de actividade física, estão programadas iniciativas para o próximo domingo na Avenida do Mar e na Praça do Povo, incluindo insufláveis, trampolins, trotinetes, pedal-karts, test-drives de veículos eléctricos, aulas de zumba e body pump.

Com estas iniciativas, a CMF pretende "contribuir não só para a mobilidade, mas também para a saúde e o bem-estar da população", concluiu Bruno Pereira.