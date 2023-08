'Noites Musicais' de volta a Machico

A Câmara Municipal de Machico irá promover, até 6 de Outubro, mais uma edição do projecto cultural 'Noites Musicais', com início esta sexta-feira, 11 de Agosto, no Largo de São Sebastião, no Caniçal, com um concerto da responsabilidade da dupla Sandra e Ricardo Rodríguez. Os espetáculos são de entrada gratuita e terão início sempre às 21 horas.

O projecto 'Noites Musicais', tem como objetivo a valorização do potencial artístico de colectividades e grupos do concelho, bem como de artistas da Região, com a promoção de concertos e espectáculos musicais de diferentes sonoridades, em diferentes espaços públicos do concelho de Machico. Câmara de Machico

Programação

Estão previstos vários concertos, sendo que este mês de Agosto contará com actuações da dupla Sandra e Ricardo Rodríguez a 11 de Agosto, no Largo de São Sebastião, no Caniçal e no dia 25 de Agosto, a banda De Passagem, no adro da Igreja Paroquial de Água de Pena. Para o dia 1 de Setembro, os grupos A Caçoar e Machetinho actuam no Largo frente à Igreja de Nossa Senhora do Bom Caminho (Ribeira de Machico), ficando para o dia 15 do mesmo mês a atuação da Tuna de Câmara de Machico, no Forte de Nossa Senhora do Amparo. No dia 29 de Setembro será a vez do Adro da Igreja Paroquial do Porto da Cruz receber o Ensemble Vocal e Contratempo. Esta edição das 'Noites Musicais' termina a 6 de Outubro, com um espectáculo protagonizado pela Associação Grupo Coral de Machico, na Capela de São Roque.