Futuro da sidra da Madeira motiva palestra no Funchal
A iniciativa insere-se numa das sessões da ‘Tarde de Engenharia’, da Região Madeira da Ordem dos Engenheiros
Saiba aqui o que lhe reserva a agenda desta sexta-feira, dia 19 de Setembro.
A sidra produzida na Madeira vai estar em destaque na iniciativa ‘Tarde de Engenharia’, que hoje tem nova sessão, a partir das 17h30, na sede da Região Madeira da Ordem dos Engenheiros, na Rua Conde Carvalhal (junto ao Campo da Barca).
‘Sidra da Madeira IGP - Uma bebida com história e futuro’ vai contar com os contributos de Regina Pereira Santos, Zita Vasconcelos e Vítor Maciel, tendo Joaquim Leça como moderador.
As engenheiras agrónomas irão “dar o seu valioso testemunho sobre a elaboração das sidras e a análise sensorial das sidras madeirenses, respectivamente”. Já o presidente da Associação de Produtores de Sidra da Região Autónoma da Madeira, Vítor Maciel, irá falar sobre a situação actual e perspectivas futuras da produção de sidra.
Neste encontro, cuja participação é gratuita mas carece de inscrição prévia, vão ser abordados, como se percebe, vários aspectos relacionados com a esta bebida que ostenta a designação IGP - Indicação Geográfica Protegida, com o foco a cair na sua história e nas perspectivas futuras desta que é uma bebida secular.
A organização desta edição da ‘Tarde de Engenharia’ ficou a cargo do Grupo de Trabalho da Especialidade de Engenharia Agronómica, coordenado por Joaquim Leça.
Mas há mais iniciativas a ter em conta na agenda de hoje.
Agenda
09h30 - colóquio ‘Educação pela Arte – Políticas, Práticas e Desafios’, organizado pelo Centro de Investigação em Educação da Universidade da Madeira. Iniciativa tem lugar no auditório do Edifício da Reitoria, no Colégio dos Jesuítas.
10h00 – ‘Café do Associativismo e Participação Jovem’, evento promovido pela Associação de Estudantes da Francisco Franco, a decorrer na Sala de Sessões daquela escola.
Associação de Estudantes da Francisco Franco dinamiza recepção aos novos alunos
Iniciativa "Café do Associativismo e Participação Jovem" decorre na escola secundária para frechar a primeira semana de aulas
10h30 – o Sindicato Democrático dos Professores da Madeira realiza uma conferência de imprensa dedicada ao início do presente ano lectivo na Região, bem como outros assuntos de relevante interesse para o sistema educativo regional.
15h00 - apresentação do Madeira Island Ultra Swim, no Cais do Funchal.
15h00 - sessão de abertura da conferência ‘Demência e Envelhecimento Activo: Caminhos Partilhados para Cuidar com Inovação e Humanidade’, na Sala da Assembleia Municipal do Funchal.
17h00 – buzinão promovido pela USAM - União dos Sindicatos da Madeira, com saída junto ao Estádio do Marítimo, nos Barreiros, seguindo até à Avenida do Mar, passando por várias ruas do centro da cidade.
18h00 – aniversário da freguesia de Santa Maria Maior, com animação musical e outras iniciativas, a terem lugar no Centro Cívico Santa Maria Maior.
19h00 - apresentação do projecto ‘Criando Valor’, na sala Ricardo Gomes – Complexo do Clube Desportivo São Roque.
19h00 - Jantar vínico no restaurante ‘Culinarium’ - Hotel Gardens.
21h00 - Noites Musicais Machico 2025, com os ‘Contratempo’, no adro da Igreja Paroquial do Porto da Cruz.
Efemérides
1893 - A Nova Zelândia é o primeiro país a permitir o voto das mulheres.
1946 - A TAP inicia actividade comercial com a ligação Lisboa-Madrid, Espanha.
1971 - É inaugurado o aproveitamento hidroeléctrico da Fajã da Nogueira, na Madeira.
1988 - A canção "Yesterday", do Beatles, recebe, em Nova Iorque, o prémio Million-Air por ter sido difundida cinco milhões de vezes, na rádio.
1991 - Descoberta de um corpo conservado durante 5.000 anos no gelo de um glaciar, nos Alpes Austríacos.
1995 - Diogo Freitas do Amaral é eleito presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, Estados Unidos, o primeiro português a ocupar o cargo.
2004 - Acaba o serviço militar obrigatório, dois meses antes do previsto, por despacho do chefe do Estado-Maior do Exército.
2005 - A Coreia do Norte e os Estados Unidos comprometem-se a respeitar mutuamente a soberania dos dois países. A Coreia do Norte promete desistir de todos os programas nucleares e regressar, logo que possível, ao Tratado de Não-Proliferação Nuclear.
2017 - Um sismo de magnitude 6,8 na escala de Richter abala a cidade do México, no México, provocando várias centenas de mortos.
2021 - O vulcão Cumbre Vieja, na ilha espanhola de La Palma, arquipélago das Canárias, entra em erupção.
Pensamento do dia
Qualquer coisa que faça muito barulho é satisfatória para a multidão. Charles Dickens (1812-70), escritor britânico.