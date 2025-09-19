Futuro da sidra da Madeira motiva palestra no Funchal

A sidra produzida na Madeira vai estar em destaque na iniciativa ‘Tarde de Engenharia’, que hoje tem nova sessão, a partir das 17h30, na sede da Região Madeira da Ordem dos Engenheiros, na Rua Conde Carvalhal (junto ao Campo da Barca).

‘Sidra da Madeira IGP - Uma bebida com história e futuro’ vai contar com os contributos de Regina Pereira Santos, Zita Vasconcelos e Vítor Maciel, tendo Joaquim Leça como moderador.

As engenheiras agrónomas irão “dar o seu valioso testemunho sobre a elaboração das sidras e a análise sensorial das sidras madeirenses, respectivamente”. Já o presidente da Associação de Produtores de Sidra da Região Autónoma da Madeira, Vítor Maciel, irá falar sobre a situação actual e perspectivas futuras da produção de sidra.

Neste encontro, cuja participação é gratuita mas carece de inscrição prévia, vão ser abordados, como se percebe, vários aspectos relacionados com a esta bebida que ostenta a designação IGP - Indicação Geográfica Protegida, com o foco a cair na sua história e nas perspectivas futuras desta que é uma bebida secular.

A organização desta edição da ‘Tarde de Engenharia’ ficou a cargo do Grupo de Trabalho da Especialidade de Engenharia Agronómica, coordenado por Joaquim Leça.

Mas há mais iniciativas a ter em conta na agenda de hoje.

Agenda

09h30 - colóquio ‘Educação pela Arte – Políticas, Práticas e Desafios’, organizado pelo Centro de Investigação em Educação da Universidade da Madeira. Iniciativa tem lugar no auditório do Edifício da Reitoria, no Colégio dos Jesuítas.

10h00 – ‘Café do Associativismo e Participação Jovem’, evento promovido pela Associação de Estudantes da Francisco Franco, a decorrer na Sala de Sessões daquela escola.

10h30 – o Sindicato Democrático dos Professores da Madeira realiza uma conferência de imprensa dedicada ao início do presente ano lectivo na Região, bem como outros assuntos de relevante interesse para o sistema educativo regional.

15h00 - apresentação do Madeira Island Ultra Swim, no Cais do Funchal.

15h00 - sessão de abertura da conferência ‘Demência e Envelhecimento Activo: Caminhos Partilhados para Cuidar com Inovação e Humanidade’, na Sala da Assembleia Municipal do Funchal.

17h00 – buzinão promovido pela USAM - União dos Sindicatos da Madeira, com saída junto ao Estádio do Marítimo, nos Barreiros, seguindo até à Avenida do Mar, passando por várias ruas do centro da cidade.

18h00 – aniversário da freguesia de Santa Maria Maior, com animação musical e outras iniciativas, a terem lugar no Centro Cívico Santa Maria Maior.

19h00 - apresentação do projecto ‘Criando Valor’, na sala Ricardo Gomes – Complexo do Clube Desportivo São Roque.

19h00 - Jantar vínico no restaurante ‘Culinarium’ - Hotel Gardens.

21h00 - Noites Musicais Machico 2025, com os ‘Contratempo’, no adro da Igreja Paroquial do Porto da Cruz.

Efemérides

1893 - A Nova Zelândia é o primeiro país a permitir o voto das mulheres.

1946 - A TAP inicia actividade comercial com a ligação Lisboa-Madrid, Espanha.

1971 - É inaugurado o aproveitamento hidroeléctrico da Fajã da Nogueira, na Madeira.

Foto DR/Arquivo

1988 - A canção "Yesterday", do Beatles, recebe, em Nova Iorque, o prémio Million-Air por ter sido difundida cinco milhões de vezes, na rádio.

1991 - Descoberta de um corpo conservado durante 5.000 anos no gelo de um glaciar, nos Alpes Austríacos.

1995 - Diogo Freitas do Amaral é eleito presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, Estados Unidos, o primeiro português a ocupar o cargo.

Foto DR/ONU

2004 - Acaba o serviço militar obrigatório, dois meses antes do previsto, por despacho do chefe do Estado-Maior do Exército.

2005 - A Coreia do Norte e os Estados Unidos comprometem-se a respeitar mutuamente a soberania dos dois países. A Coreia do Norte promete desistir de todos os programas nucleares e regressar, logo que possível, ao Tratado de Não-Proliferação Nuclear.

2017 - Um sismo de magnitude 6,8 na escala de Richter abala a cidade do México, no México, provocando várias centenas de mortos.

2021 - O vulcão Cumbre Vieja, na ilha espanhola de La Palma, arquipélago das Canárias, entra em erupção.

Foto Governo Espanhol

Pensamento do dia