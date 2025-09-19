Duas equipas madeirenses disputam Campeonato Nacional de Clubes

As duas formações madeirenses Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz e Grupo de Amadores de Pesca Desportiva da Madeira vão estar em acção, este fim-de-semana, na Praia de Sol Tróia, para disputar a 1.ª e 2.ª provas do Campeonato Nacional de Clubes da 2.ª Divisão – Zona Sul, na modalidade de surfcasting.

O Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz, actual campeão regional da época 2024, estreia-se nesta competição nacional, depois de assegurar a conquista do título madeirense.

Já o Grupo de Amadores de Pesca Desportiva da Madeira, que na época passada competiu na 1.ª Divisão Nacional, regressa agora à 2.ª Divisão após a descida verificada em 2024, procurando recuperar o seu lugar entre a elite da modalidade.

"A presença das duas equipas na competição reforça o peso da pesca desportiva da Madeira no panorama nacional, demonstrando o empenho, dedicação e competitividade dos clubes regionais", refere uma nota enviada pela Associação de Pesca Desportiva da RAM.