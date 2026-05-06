Cinco civis russos morreram em ataque ucraniano contra a Crimeia

Cinco cidadãos russos foram hoje vítimas de um ataque ucraniano contra a Península da Crimeia, anexada pela Rússia, disse hoje o líder regional Sergei Aksyonov.

O responsável russo disse que o ataque ucraniano com um aparelho aéreo não tripulado (drone) teve como alvo a zona de Dzhankoi, Península da Crimeia, tendo provocado a morte de cinco civis russos.

Numa mensagem difundida através das redes sociais, Sergei Aksyonov disse que foram enviadas equipas de socorro para o local e apelou à calma.

Embora o ataque ucraniano tenha ocorrido após a implementação do cessar-fogo proposto por Kiev, as autoridades locais russas anunciavam algumas horas antes que as defesas aéreas estavam a repelir drones da Ucrânia.

Entretanto, o Governo de Kiev acusou Moscovo de "violar" o cessar-fogo unilateral com 108 drones e três mísseis.

O cessar-fogo foi proposto por Kiev, mas Moscovo não respondeu oficialmente à proposta.

A Força Aérea Ucraniana que forneceu atualizações sobre a entrada de mísseis e drones russos no espaço aéreo ucraniano, reportou disparos de bombas em áreas próximas das linhas da frente e o lançamento de "alguns drones" contra regiões no nordeste, sudeste e sul da Ucrânia.

O Presidente Volodymyr Zelensky tinha proposto uma trégua por tempo indeterminado a partir da última noite em resposta à declaração de Moscovo sobre um cessar-fogo temporário para sábado (09 de maio), data em que se assinala "a vitória soviética sobre a Alemanha nazi", em 1945.

Dos 108 drones, 89 foram neutralizados pelas defesas aéreas ucranianas em várias regiões do norte e leste da Ucrânia.

Os três mísseis russos --- dois balísticos e um guiado por ar --- não puderam ser intercetados e, tal como nove dos drones, atingiram oito locais na Ucrânia, que a Força Aérea não especificou.

De acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, 27 civis ucranianos foram mortos na terça-feira em vários ataques russos, que fizeram também mais de 120 feridos.

A Rússia ainda não respondeu à oferta de cessar-fogo da Ucrânia.