Três jovens madeirenses convocados para a Selecção Nacional de Pesca Desportiva Sub-16

Os atletas Ricardo Barradas, do Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz, Sérgio Araújo e Afonso Freitas, do Clube Desportivo Mar e Serra, irão integrar a Selecção Nacional Sub-16 no 27.º Campeonato do Mundo de Juniores U16/U21, anunciou hoje a Associação de Pesca Desportiva da Região Autónoma da Madeira (APDRAM).

A prova decorrerá de 27 de Setembro a 3 de Outubro, em Peñíscola na província de Castellón, na Comunidade Valenciana, em Espanha.

"Esta chamada reflecte o trabalho contínuo desenvolvido pelos clubes regionais e pela APDRAM na formação e valorização dos jovens pescadores desportivos, demonstrando que a Madeira continua a ser uma referência nacional na modalidade", destaca a Associação em comunicado de imprensa, endereçando ainda "votos de sucesso" a Ricardo Barradas, Sérgio Araújo e Afonso Freitas.