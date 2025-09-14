Duas mulheres feridas num despiste em São Gonçalo
Duas mulheres na casa dos 40 anos ficaram feridas há instantes, na sequência de um despiste de carro em São Gonçalo.
As sinistradas apresentavam ferimentos aparentemente ligeiros.
Foram ambas socorridas por elementos da Cruz Vermelha Portuguesa e transportadas para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo