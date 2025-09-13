Os dois treinadores adversários viram o mesmo jogo, ambos destacando a boa réplica do CD Nacional ao líder da I Liga, o FC Porto, na derrota pela margem mínima (1-0) do clube madeirense, esta noite no Estádio do Dragão. Declarações proferidas em conferência de imprensa após o encontro da 5.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Nacional perde na casa do FC Porto O Nacional perdeu, esta tarde, por 1-0, frente ao FC Porto, em jogo da 5.ª jornada da I Liga.

Tiago Margarido (treinador do Nacional): "Penso que, até ao momento, fomos a equipa que mais conseguiu criar desconforto ao FC Porto, talvez a par do Sporting, principalmente na primeira fase de construção, um momento em que são fortíssimos e tem sido elogiado por toda a gente.

Tivemos a capacidade, principalmente na segunda parte, de pressionar alto e contrariar essa construção e conseguimos colocar incerteza no resultado até ao final do jogo. Isso dignificou não só o nosso símbolo, mas também o espetáculo, o que queremos para a nossa liga.

Na antevisão, perguntaram-me se iríamos 'estacionar o autocarro' no Dragão e hoje provámos que não tivemos necessidade de o fazer. Os jogadores foram muito inteligentes a perceber os 'timings' em que tinham de 'saltar' à pressão, que tinham sido definidos por estratégia.

Na segunda parte, fomos ainda mais ambiciosos porque ainda pressionámos o segundo central do FC Porto e eles tiveram dificuldades. Fomos competentes, estamos num processo de crescimento e hoje provámos que estamos num bom caminho.

Ao intervalo, fundamentalmente alterámos a forma de pressionar, um ajuste positivo para nós, porque nos permitiu ganhar um domínio territorial e criar-lhes alguns problemas".

Francesco Farioli (treinador do FC Porto): "Foi um resultado importante, num jogo que foi bastante complicado. Tivemos oportunidades de fechar o jogo, mas não conseguimos marcar o segundo golo e este resultado manteve o jogo vivo até final. Às vezes, é preciso ganhar assim.

O importante é que, em cinco jogos, concedemos apenas um golo. E foi na própria baliza diante do campeão nacional [Sporting], o que diz muito do espírito dos rapazes. Hoje gostaria de agradecer especialmente ao Borja Sainz pelo jogo que fez, pelo sacrifício que colocou em campo, foi inacreditável.

Não foi mais difícil do que esperava. Podem perguntar a qualquer pessoa que tenha estado comigo nestes últimos dias o quanto alertei para o Nacional. Assistimos a muitos jogos do Nacional, desta época e da última. O nível de detalhe foi ainda maior.

Com a pausa internacional, tivemos alguns jogadores na América do Sul, é difícil para todos voltar e montar as peças em poucas horas. Hoje eu senti que não conseguimos estar tão fluídos como em jogos anteriores. Também tivemos de fazer algumas adaptações. Foi um bom resultado e agora há muita coisa a melhorar.

[Sobre a polivalência de Pablo Rosario] É importante termos um jogador com essa adaptabilidade, a capacidade de mudar de posição de um momento para o outro. Em Lisboa [frente ao Sporting], entrou a 'oito'. Hoje jogou a lateral, foi uns minutos para o meio-campo e voltou à posição. É um jogador inteligente, com uma grande mentalidade e que ajudará muito.

Em relação ao Nehuén Pérez [que saiu lesionado], infelizmente, as coisas não parecem estar muito bem. É um problema no tendão de aquiles, parece que vai ser uma lesão longa. Vamos ver nos próximos dias, mas nada bom. Ele foi positivo, já estava com um grande sorriso, feliz pelo resultado.

Para o Kiwior não foi fácil, ele voltou com o Jan [Bednarek] na segunda-feira e teve a primeira sessão de treino connosco na quarta. Hoje foi direto ao 'onze'. Exigimos muitas coisas para o centro da defesa, a próxima semana será importante para ganhar sincronização e automatismos. Mas teve definitivamente um primeiro jogo positivo.

Mudou o treinador, a forma de treinar, são muitos estímulos físicos e mentais. Também temos sido um pouco azarados com o tipo de lesões. E o problema é que também sobrecarregamos os jogadores que estão disponíveis quando há muitos lesionados. Estamos a conversar com o presidente e o clube para ver se podemos fazer algo para ajudar a equipa a encarar o próximo período".