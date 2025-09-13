Nacional perde na casa do FC Porto
O Nacional perdeu, esta tarde, por 1-0, frente ao FC Porto, em jogo da 5.ª jornada da I Liga.
No Estádio do Dragão, Samu marcou, aos 51 minutos, o único golo da partida, na conversão de uma grande penalidade, depois de os 'dragões' terem visto um tento anulado a Borja Sainz, aos seis minutos por fora de jogo.
O FC Porto mantém-se isolado na liderança da I Liga com 15 pontos, mais três do que o Moreirense, segundo, enquanto o Nacional segue no 12.º lugar, com quatro.
Na próxima jornada, a equipa madeirense recebe, no Estádio da Madeira, o Arouca, no dia 20 de Setembro (sábado), às 15h30.