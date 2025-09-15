Clube Naval do Funchal ao rubro com Festa Branca
No passado dia 13 de Setembro, sábado, a Festa Branca – The Original White Remember voltou a transformar o Clube Naval do Funchal numa verdadeira onda de energia e alegria, celebrando o final do verão com uma tarde e noite mágicas.
"O já tradicional dress code branco encheu a Quinta Calaça de cor e vibração, criando um cenário que não passou despercebido a quem passava", indica nota à imprensa.
A edição deste ano, conforme sublinha, "manteve viva a tradição de revisitar grandes sucessos das últimas décadas, proporcionando uma atmosfera simultaneamente nostálgica e actual, que conquistou o público do início ao fim".
A festa arrancou ao som do DJ Vítor Freitas, que embalou o pôr-do-sol com uma selecção musical perfeita para abrir a noite. Seguiu-se a energia contagiante da LuxBand, que revisitou clássicos dançáveis com uma performance vibrante e interativa. O ritmo manteve-se com o DJ Sérgio Soares, que trouxe uma fusão de êxitos revivalistas e contemporâneos, criando forte ligação com o público.
O ponto alto chegou com DJ OXY, que incendiou a pista de dança com um set electrizante. Para fechar em grande, a dupla DJ OXY & Vítor Freitas saltou para o palco e ofereceu um final contagiante que manteve o público ao rubro e a pedir mais.
Mas a música não foi a única estrela da noite. A Street Food Zone voltou a ser um dos grandes atractivos, com propostas de autor assinadas pelo Restaurante Tipografia, do chef Maurício Gonçalves, e pelo Enseada Food and Drinks, liderado pelo chef Diogo Vieira. Entre as iguarias, destacaram-se a tempura de polvo, o crocante de camarão e o cuscuz com lascas de bacalhau, além de várias outras combinações criativas que conquistaram o público.
Organizada pelo Clube Naval do Funchal e pelo Enseada Food and Drinks – Grupo Castanheiro Boutique Hotel, a edição de 2025 "superou todas as expectativas, mantendo o elevado nível alcançado no ano anterior".
E concluiu: "A fusão entre música, gastronomia e boa energia fez desta noite uma celebração inesquecível".