Técnico do Nacional promete equipa com "muita ambição" frente ao FC Porto

O técnico Tiago Margarido prometeu hoje um Nacional com "muita ambição" na visita ao FC Porto, que atravessa um "momento fantástico", em antevisão ao jogo da quinta jornada da I Liga portuguesa de futebol, no sábado.

"É um FC Porto bastante diferente daquele que tivemos oportunidade de defrontar na última época, que se reforçou muito bem, aumentou também a sua qualidade individual e, por conseguinte, a qualidade coletiva", revelou o 'timoneiro' dos insulares, em conferência de imprensa, no Estádio da Madeira, no Funchal.

Apesar da boa fase do conjunto 'azul e branco', agora orientado pelo italiano Francesco Farioli e que lidera o campeonato, somando por vitórias os quatro jogos disputados, Margarido realçou que os madeirenses vão encarar o encontro "de uma forma digna" e sem focar apenar apenas no capítulo defensivo.

"Como princípio, o Nacional nunca coloca 'autocarros'. Por vezes, os adversários é que empurram a nossa equipa para trás e temos que nos defender, porque estamos aqui para competir e ganhar pontos", notou.

Witi esteve ao serviço da seleção de Moçambique, alinhando como titular na derrota com o Uganda (4-0) e na vitória frente ao Botsuana (2-0), na qual marcou um dos golos, em jogos da fase de apuramento africano para o Mundial2026.

Nesse sentido, Tiago Margarido não garantiu a presença do extremo moçambicano no 'onze' inicial, tendo ainda prometido fazer mais alterações, comparativamente à equipa que venceu o Casa Pia por 2-0, na última ronda.

Sobre a ameaça de falta de comparência do Nacional devido a dificuldades na marcação de viagens aéreas para a cidade do Porto, o técnico, de 36 anos, garantiu que essa situação "não afetou" o grupo e já está completamente ultrapassada.

"Como treinador, a minha única preocupação é que a equipa possa viajar dentro daquilo que são as condições mínimas e dignas para uma equipa profissional de futebol. Mas, felizmente, esse assunto ficou resolvido", sublinhou.

Ainda a recuperar de problemas físicos e sem data prevista para voltar à competição, Deivison Souza, Miguel Baeza e Ivanildo Fernandes são baixas confirmadas para esta partida.

O Nacional, nono classificado, com quatro pontos, visita no sábado o líder FC Porto, líder com 12, a partir das 18:00, no Estádio do Dragão, no Porto, com arbitragem de Luís Godinho, da associação de Évora.