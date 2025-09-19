II Festival Equestre da Quinta da Caldeira celebra três anos de inclusão e conquistas

A Quinta da Caldeira promove, no próximo dia 12 de Outubro de 2025, o II Festival Equestre, "um evento que celebra não apenas o espírito comunitário e o contacto com a natureza, mas também os três anos de existência do projeto, marcado pela inclusão, aprendizagem e bem-estar", informa a instituição.

Desta feita, "o festival será um momento de festa e partilha, onde os cavaleiros da Quinta da Caldeira terão a oportunidade de demonstrar as suas aprendizagens a familiares, amigos e à comunidade em geral, num ambiente de proximidade, alegria e reconhecimento dos progressos alcançados", explica.

Esta é a uma iniciativa que "reforça a importância da equitação terapêutica e das atividades em contacto com os animais e a natureza, como ferramentas promotoras de desenvolvimento físico, emocional e social, contribuindo para o bem-estar e a inclusão de crianças, jovens e adultos", acrescenta, antes de apresentar o programa.

Programa:

10h00 – Abertura das portas da Quinta

10h30 – Sessão de abertura do II Festival da Quinta da Caldeira

Início das provas de equitação

12h00 – Divulgação da pontuação pelo júri do festival

Entrega de prémios

Convívio

Refira-se que "o II Festival Equestre da Quinta da Caldeira é aberto ao público e constitui uma oportunidade única para conhecer de perto o trabalho desenvolvido ao longo destes três anos, que têm afirmado a Quinta como um espaço de referência na inclusão, educação para a sustentabilidade e promoção da saúde através da natureza e dos animais", conclui.