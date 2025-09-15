Madeira representada no Festival Cordas nos Açores

Fruto de uma parceria entre o Conservatório - Escola das Artes da Madeira e a associação Xarabanda com a açoriana MiratecArts, a Madeira e seus instrumentos tradicionais vão subir aos palcos do Festival Cordas, que irá decorrer de 1 a 11 de Outubro, na Madalena do Pico, nos Açores.

"É com alegria que apresentamos na décima edição do Festival Cordas uma excelente turma madeirense", revela Terry Costa, director artístico da MiratecArts.

A turma em questão é composta: pelos jovens alunos Daniela Luís, Francisco Jesus, Leandro Aguiar, Madalena Santos, Pedro Perestrelo, Rafael Freitas e Vasco Moniz; os professores Ricardo Mota, Roberto Moniz, Roberto Moritz e Teresa Leão e ainda pela Orquestra Típica Madeirense e ainda o Quinteto Madeirense.

Paralelamente, no Museu do Vinho do Pico, os instrumentos tradicionais são apresentados pelas mãos de Roberto Moniz e Roberto Moritz, que têm levado a Madeira ao mundo nos últimos anos.

Haverá inda Trio de Bandolins, na Biblioteca da Madalena e participação nos eventos de partilha e aprendizagem.